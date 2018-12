Prezydent Filipin: Biskupi? Zabiję ich. Tylko krytykują Ace Morandante [Public domain], via Wikimedia Commons

- Ci biskupi, zabiję ich, ci głupcy nie nadają się do niczego.Wszystko co robią, to krytykują - miał powiedzieć prezydent Filipin Rodrigo Duterte w czasie spotkania z urzędnikami. Teraz kancelaria Duterte zapewnia, że była to "hiperbola, a nie prawdziwa groźba".