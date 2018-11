De Niro smuci "obecność debila w Białym Domu"

Amerykański aktor Robert De Niro po raz kolejny zaatakował urzędującego prezydenta USA.

Jak informuje „Esquire”, 12 listopada podczas wręczania nagrody dla komika Billy'ego Cristala Robert De Niro nazwał Donalda Trumpa „debilem”.

Podczas krótkiego wystąpienia przyznał, że smuci go obecność „tego debila” w Białym Domu. Gdy publika zareagowała na słowa aktora buczeniem, ten kontynuował wątek. - To odpowiednia reakcja! Na pohybel skur***owi! - powiedział. - Mamy u sterów groźnego bufona. To czego nam potrzeba, to rządzący komik - zaznaczył aktor.

Robert De Niro wielokrotnie dawał już do zrozumienia, co myśli o 45. prezydencie Stanów Zjednoczonych. W czasie transmitowanej na żywo ceremonii przyznania nagród Tony Awards, zapowiadając pojawienie się na scenie Bruce'a Springsteena postanowił zacząć swoje wystąpienie od wyrażenia stosunku do Donalda Trumpa. - Zamierzam powiedzieć jedną rzecz. P...ć Trumpa - powiedział De Niro zaraz po pojawieniu się na scenie w Radio City Music Hall w Nowym Jorku. Kiedy zebrani na sali aktorzy, reżyserzy i producenci wstali z miejsc i zaczęli bić mu brawo, De Niro powiedział: - To już nie "precz z Trumpem". To "p...ć Trumpa".