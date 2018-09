Arabia Saudyjska będzie karać za memy: 5 lat więzienia, 800 tys. dolarów grzywny 123RF

Arabia Saudyjska będzie karać za satyrę internetową, która "zakłóca porządek publiczny". Za rozpowszechnianie takiej satyry ma grozić do pięciu lat więzienia i do 3 mln riali saudyjskich grzywny (ok. 800 tys. dolarów) - informuje AFP.