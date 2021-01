Pracujących za granicą czeka trudna decyzja. Wszystko przez podatki

Zmiany podatkowe sprawiają, że coraz więcej osób myśli o przeprowadzce do kraju na stałe. Rafał Tołwiński ostrzega jednak, że organy podatkowe będą mogły badać, czy deklaracja zmiany miejsca zamieszkania nie jest przypadkiem fikcyjna oraz czy moment jej zmiany został określony prawidłowo. Poza kryterium liczby dni pobytu na terytorium RP (powyżej 183 dni w roku) istnieje także przesłanka posiadania tzw. centrum interesów życiowych, która jest w dużej mierze subiektywna i pozostawia duże pole do interpretacji.

Poza tym zgodnie z najnowszą interpretacją skarbówki (nr 0115-KDIT1.4011. 614.2020. 2.MT) osoby, które chcą sprzedać mieszkanie w Polsce i kupić w Wielkiej Brytanii, mają czas tylko do końca 2020 r., by skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Dotyczy to lokali zbywanych przed upływem pięciu lat od nabycia. Fiskus wyjaśnia, że w związku z brexitem tylko do 31 grudnia osoba nabywająca nieruchomości w Wielkiej Brytanii spełnia warunek zwolnienia z podatku, jakim jest zakup w kraju należącym do UE.