Polacy w Wielkiej Brytanii. Wrócą czy zostaną?

Milion Polaków na Wyspach stanął przed dylematem: wracać czy zostać? Większość martwi się tym samym – że będzie drogo, spadnie wartość funta, trzeba będzie postarać się o papiery na stały pobyt. Ale już ponad 100 tysięcy zdecydowało się na powrót.

Piotrek Jurczak przyleciał do Manchesteru tylko na wakacje. Był 2012 rok. Zamieszkał z siostrą. Chciał dorobić, pobyć w Anglii dwa miesiące, przecież chodził jeszcze do szkoły. Okazało się, że został do dziś. – To była dziwna decyzja, bo podjąłem ją, mając 18 lat. Dopiero co tak naprawdę wszedłem w dorosłe życie. Byłem wtedy jeszcze w drugiej klasie liceum. I szkoły nie skończyłem. Trochę tego żałuję – mówi.

W Polsce rodzeństwo zostawiło mamę, tatę i brata. Pochodzą z Sokołowa Podlaskiego, a do Polski przyjeżdżają średnio co pół roku: na święta i wakacje. Na początku jedyną bliską osobą dla Piotra była siostra. W pierwszych miesiącach po przyjeździe wykonywał prace zdobyte za pośrednictwem agencji, więc co chwila je zmieniał. Później była jeszcze piekarnia, hotel, firma kosmetyczna. Teraz jest kontrolerem jakości w firmie produkującej kable zaciskowe. Po kilku miesiącach udało mu się dostać pierwszy kontrakt.

– ...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta specjalna: eprenumerata Rzeczpospolitej tylko teraz dodatkowy kwartał GRATIS! E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści w serwisie www.rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ