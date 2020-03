Koronawirus: Polacy z Ameryki Południowej nie mogą wrócić do kraju

Przypomnijmy, że mimo zawieszenia międzynarodowych połączeń lotniczych, obywatelom RP i uprawnionym do tego cudzoziemcom umożliwiono powrót do kraju drogą lotniczą w ramach akcji Polskich Lini Lotniczych LOT pn. #LOTDoDomu. Zapotrzebowanie na lot, którego nie ma w ofercie będzie można zgłosić za pośrednictwem specjalnie do tego przygotowanej platformy zakupowej LOT-u "Lot do domu": LOTDoDomu.com.