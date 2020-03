Robert Krasnodębski: Skarbówce daleko do Janosika

Może najbogatsi uznali, że to niewielka cena za zachowanie pewnego status quo? Czyli niezwiększanie innych obciążeń czy pozostawienie preferencyjnych sposobów opodatkowania. Pamiętajmy, że stawki PIT w Polsce są jednymi z najniższych w Europie. Od dochodów kapitałowych, np. dywidend, odsetek czy ze zbycia akcji lub udziałów mamy 19 proc. Niezależnie od ich wysokości. Podatek liniowy z działalności gospodarczej to 19 proc. Też niezależnie od wysokości dochodu. W skali podatkowej, po zmianach, mamy obecnie 17 i 32 proc.

I chyba mieli rację. Po burzy, która przeszła w czasie prac nad tą zmianą, sprawa ucichła. Wielkich zysków dla budżetu państwa ta zmiana nie przyniesie, bardziej miała zniechęcić najbogatszych do pewnych działań optymalizacyjnych. Pamiętajmy też, że do wprowadzenia exit tax zobowiązywały nas przepisy unijne. Przyznać jednak trzeba, że implementowaliśmy je trochę nadgorliwie.

Na początku kadencji były obawy, że PiS zlikwiduje PIT liniowy, który kojarzy się jednak z tymi bogatszymi.

Faktycznie były takie obawy i znacznie wzrosły, gdy przedstawiciele Ministerstwa Finansów zapowiedzieli test przedsiębiorcy. Czyli wprowadzenie dodatkowych i – jak wynikało z zapowiedzi – chyba uznaniowych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, mających oddzielić prawdziwych biznesmenów od tych, którzy bardziej są pracownikami. Gdyby test wszedł w życie, najprawdopodobniej doszłoby do znacznego ograniczenia możliwości płacenia liniowego PIT. Uderzyłoby to w lepiej zarabiających. Rząd jednak wycofał się z tego pomysłu i nie zanosi się, że do niego wróci.

Nic też nie słychać o podwyższeniu stawek w skali podatkowej.

Nie słychać, choć pamiętajmy, że doszła danina solidarnościowa.

Podwyżka stawek w skali byłaby jednak pewną niekonsekwencją. Przecież to PiS w czasie swoich poprzednich rządów podjął decyzję o likwidacji 40-proc. stawki PIT.

Skoro lepiej uposażonym podwyżka PIT nie grozi, przejdźmy do obniżki dla mniej zarabiających: z 18 do 17 proc.

Tak, to jest realna korzyść majątkowa. Co ciekawe, dzięki nowej skali podatkowej, na tej zmianie skorzystają wszyscy, także ci, którzy są w drugim progu. Poza tym pracownicy dostali wyższe koszty uzyskania przychodów, co także zmniejsza ich obciążenia podatkowe.

A zwolnienie dla młodych?

Można to uznać ze element wspierania osób będących w gorszej sytuacji. Wiadomo, że młodzi na starcie życia zawodowego mają trudniej. Pojawia się jednak pytanie: jak to się faktycznie przełożyło na oferowane młodym osobom wynagrodzenie?

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku?

Wprowadzone, choć nie do końca zgodnie z obietnicami wyborczymi. Kwota wolna mogłaby być bowiem zdecydowanie wyższa.

Może do zmian wspierających mniej zarabiających dodamy obniżenie CIT dla małych spółek?

Możemy, szkoda tylko, że ten przywilej został obwarowany licznymi ograniczeniami.

Polityka rodzinna. Widać ją w podatkach?

Nie widać tu specjalnych dokonań. Można oczywiście argumentować, że zwolnienie dla młodych czy obniżenie dolnej stawki PIT wspiera także rodzinę, ale to przecież rozwiązania dla większej grupy podatników. Do rodzin skierowane są programy socjalne.

A przepisy o zarządzie sukcesyjnym?

To przepisy techniczne. Miały rozwiązać problemy, które pojawiają się po śmierci przedsiębiorcy. Ciężko jednak wyłapać tu jakąś konkretną korzyść dla rodziny.

Wróćmy więc do hasła „zabieramy bogatym, dajemy biednym": czy jest prawdziwe?

W prawie podatkowym tego tak nie widać. Nie mam wrażenia, że to osoby najzamożniejsze i korporacje ponoszą największy ciężar socjalnych programów. W Polsce ciągle obowiązuje system, w którym to osoby uboższe płacą proporcjonalnie wyższe podatki, czy – ujmując to szerzej – daniny publiczne. Bardziej uznaję to hasło za jeden z elementów strategii komunikacyjnej rządu.