Najem: jak ustalić wartość początkową mieszkania gdy nie ma faktur

Wartość początkową wynajmowanego mieszkania, które właściciel wyremontował za gotówkę, można ustalić na podstawie wyceny specjalisty.

Skarbówka wyjaśniła w interpretacji, jak ustalić koszty podatkowe najmu, jeśli właściciel zainwestował dużo w lokal, ale nie ma faktur.

Z pytaniem zwróciła się podatniczka, która w 2012 r. nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w przedwojennej kamienicy. Cena w akcie notarialnym wynosiła 100 tys. zł. Kobieta musiała jednak przeprowadzić kapitalny remont, polegający m.in. na wymianie wszystkich instalacji elektrycznych i grzewczych, montażu nowego pieca gazowego, wymianie okien, drzwi i podłóg. Wartość tych prac oszacowała na ok. 100 tys. zł. Nie ma jednak żadnych dokumentów, np. faktur czy rachunków. Za wszystko płaciła gotówką i nie zbierała dowodów.

Od początku 2018 r. kobieta wynajmuje lokal. Rozlicza się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, którego stawki wynoszą 8,5 i 12,5 proc. Teraz zamierza złożyć w spółdzielni mieszkaniowej wniosek o wyodrębnienie lokalu i ustanowienie prawa własności w miejsce spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Następnie chce zmienić sposób rozliczenia najmu z ryczałtu na zasady ogólne. Będzie płacić PIT według stawek 18 i 32 proc. Chce przy tym zastosować indywidualną stawkę amortyzacji.

Zapytała, czy przy braku rachunków może określić wartość początkową lokalu na podstawie wyceny biegłego. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że tak. Przypomniał, że zasadę ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, która stanowi podstawę obliczenia odpisów amortyzacyjnych, określa art. 22g ustawy o PIT. Wartość tę ustala się m.in. na podstawie ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Jednak w wyjątkowych sytuacjach, jeśli lokal został nabyty przed dniem założenia ewidencji środków trwałych, można uwzględnić wycenę biegłego.

„Jeśli wnioskodawczyni – z przyczyn od niej niezależnych – nie posiada dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych wydatków remontowych, to wartość początkową lokalu może ustalić na podstawie wyceny biegłego rzeczoznawcy, w oparciu o art. 22g ust. 9 ustawy o PIT" – napisał dyrektor KIS w interpretacji.

Prawnik Marcin Malinowski, wyspecjalizowany w rozliczeniach osób fizycznych, ocenia, że to korzystne rozstrzygnięcie. Podatniczka będzie mogła dzięki temu odliczyć wyższe koszty podatkowe i zapłacić niższy PIT.

Przypomina, że stosownie do art. 22 ust. 8 ustawy o PIT odpisy amortyzacyjne są kosztem uzyskania przychodów. Podstawą ich naliczania jest wartość początkowa środków trwałych.

Wybór metody amortyzacji należy do podatnika. Standardowa stawka z wykazu stawek amortyzacyjnych dla lokali mieszkalnych wynosi 1,5 proc. Podatnik może jednak zastosować indywidualną stawkę, jeżeli nabył używany lokal, który przed nabyciem był wykorzystywany przez poprzedniego właściciela (właścicieli) przez co najmniej 60 miesięcy (pięć lat). Odliczy wówczas maksymalnie 10 proc. wartości mieszkania rocznie. Fiskus zgadza się również na odliczenie 10 proc. amortyzacji w przypadku ulepszenia lokalu. Mieszkanie uznaje się za ulepszone, jeśli właściciel zainwestował w ulepszenie (np. generalny remont) co najmniej 30 proc. wartości początkowej lokalu.

Nr interpretacji: 0115-KDIT2-3.4011.408.2018.1.AD