Jak zrozumieć politykę w 2019 roku

Kilka prawd pomocnych do zrozumienia polskiej, i nie tylko polskiej, polityki w nadchodzącym roku.

Rok 2019 jest w Polsce rokiem dwóch skumulowanych kampanii wyborczych, a potem decyzji obywateli. Nawet sama ta kumulacja jest symboliczna – zważywszy na to, że wybory do polskiego parlamentu mają się odbywać w cieniu wyborów europejskich, co narzuca tematykę i skojarzenia.

Stawka jest fundamentalna. Kto będzie rządził Polską przez następne cztery lata? Doprowadzona do skrajności polaryzacja wszystkiego, swoista kulturowa wojna światów, obciąża ten wybór dodatkowymi emocjami. Niezależnie od tego, jaki on będzie, jakaś spora grupa wyborców uzna się za zbiorową ofiarę przemocy. Będzie wieściła, że kończy się normalność.

Redakcja „Plusa Minusa" poprosiła mnie o wskazanie pięciu prawd o polityce, które warto znać, żeby ten najbliższy rok lepiej zrozumieć. Początkowo przychodziły mi do głowy proste uwagi na temat mechanizmów politycznych w ogóle. Ostatecznie postanowiłem zawrzeć w tych pięciu punktach jakiś rodzaj syntezy momentu dziejowego – odkryć duch...