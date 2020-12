Najlepszy rap gra Bob Dylan

Wokalista i multiinstrumentalista Krzysztof Zalewski poleca w "Plusie Minusie".

Pandemia zmusiła nas do życia w nowej muzycznej rzeczywistości. Trudno porównywać tradycyjne koncerty do tych w wersji online, jednak wyobrażam sobie, że za monitorami są jacyś ludzie. Wymaga to dużego wysiłku, aby nastawić się w odpowiedni sposób, ale nie jest to dla mnie problem. Przy tworzeniu płyty „Zabawa" ogromny wpływ miała na mnie Olga Tokarczuk. Byłem przesiąknięty jej stylem i wrażliwością.









Inną autorką, która z pewnością wywarła na mnie duże wrażenie, była Patti Smith. To od niej zaczerpnąłem pomysł wstawania o piątej rano. Miało to dobre strony, ponieważ nikt mi nie przeszkadzał, ale też jako nocny marek o tej porze byłem nieprzytomny. Mój wewnętrzny krytyk jeszcze spał, więc mogłem wypuszczać z głowy pomysły, a dopiero później je analizować. Wielokrotnie się wówczas zdarzało, że tworzyłem coś, o co sam bym się nie podejrzewał.

Płyta „Zabawa" jest w moim odczuciu mocno taneczna. Myślę, że momentami sły...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Nowa Prenumerata już w sprzedaży, poznaj pakiet korzyści! Dostęp do najważniejszych treści z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ