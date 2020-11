Karząca ręka kobiety

Koronawirus powoli mości sobie miejsce w literaturze. Oczywiście dzieł filmowych i literackich z wirusem w tle naprodukowano multum, ale traktowano je jako abstrakcję. Dopiero nasze czasy zmieniły to podejście. Wprawdzie powieść „Księga bezimiennej akuszerki" ukazała się w Ameryce w 2014 roku, kiedy nikt o koronawiursie nie słyszał, ale po polsku zjawia się w samym środku epidemii. U Meg Elison wirus nie ma też korony, ale to bez znaczenia.

W porównaniu z naszym Covidem wirus z książki błyskawicznie zbiera śmiertelne żniwo: mrze 98 proc. mężczyzn i jeszcze więcej kobiet. Byt biologiczny cywilizacji wydaje się zagrożony. Kobiety jako rzadkie i cenne trafiają do haremów, a właściwie na łańcuchy, są ustawicznie gwałcone, nie przysługują im żadne prawa. Elison pokazuje, jak kruche są zabezpieczenia i konwencje ochronne wobec kobiet; gdy zmienia się radykalnie sytuacja społeczna, nie pozostaje z nich nic.

Jako formę przetrwania akuszerka przyjmuje odgrywanie mężczyzny. Moim zdaniem ciężko uwierzyć w skuteczność tego zabiegu; na szczęście wspomaga go broń, z której nasza bohaterka praży do wrogów bez skrupułów. Pomaga też, jak może, przedstawicielkom swojej płci, udzielając im zabiegów i porad. Śmiertelność matek w ciąży przez długi czas wynosi 100 proc. Zadziwiające, z jaką konsekwencją w książce młode kobiety idą na śmierć, chcąc wydać na świat zdrowe dzieci, podczas gdy wiadomo, że ze względów me...

