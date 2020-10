Radosław Palonka: Wirus w rezerwacie Nawahów i Hopi

Wciąż co trzecie gospodarstwo u Nawahów nie ma dostępu do bieżącej wody, co wiąże się zarówno ze specyfiką lokowania bardzo oddalonych od siebie gospodarstw, jak i z niedoinwestowaniem tych regionów

Świat dostrzega katastrofalną sytuację związaną z pandemią w wielu państwach afrykańskich, ale społeczności indiańskie zostają na marginesie zainteresowań i nawet w samych Stanach Zjednoczonych są poza centrum walki z koronawirusem, która skupia się raczej na Nowym Jorku i innych wielkich miastach.

Północna Arizona i przyległe do niej części Nowego Meksyku i Utah to największy rezerwat indiański w Stanach Zjednoczonych: 78 tysięcy kilometrów kwadratowych, coś jak kilka naszych województw razem wziętych – jedna czwarta powierzchni Polski. Zamieszkuje go jeden z największych narodów indiańskich (narodów, nie plemion, jak sami o sobie mówią) – Nawahowie. Jest ich dzisiaj nieco ponad 300 tysięcy, czyli mniej więcej promil społeczeństwa amerykańskiego.









Jedność w różnorodności

Zresztą 300-tysięczny mieszkaniec urodził się w roku 2009, wtedy gdy na świat przyszedł też 300-milionowy mieszkaniec Stanów Zjednoczonych; notabene, najprawdopodobniej było to dziecko nielegalnych emigrantów z Meksyku. Ten promil to dziś niby niewiele, ale jednak to Nawahowie na tym terenie, wraz ze swymi krewniakami Apaczami oraz Komanczami i Ute, dali się najbardziej we znaki armii amerykańskiej w XIX wieku, a wcześniej także jeszcze bardziej Hiszpanom i Meksykanom, którzy p...

