Robert Mazurek: Mateusz, Jakub i Dominik

I pomyśleć, że kiedyś nie było tam ojca Mateusza. Było tylko wzgórze św. Jakuba, które, bagatela, 800 lat temu zajęli dominikanie. Szybko im poszło, bo już w 1238 roku dostali zgodę od księcia na handel winem i sprawy potoczyły się tak jak w całej średniowiecznej Europie. Kościół potrzebował wina do liturgii, a uprawa winorośli była najprostszym sposobem na pozyskanie go, tam więc, gdzie trafiało chrześcijaństwo, trafiało i wino. Robili je mnisi, handlowano nim, a te z ziem polskich nawet eksportowano. Tak, tak, w końcu to krzyżackie wina z Torunia trafiały choćby do Inflant.