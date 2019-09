Trump a sprawa polska

Wiem, że mam skrzywioną perspektywę. Z Polski wyjechałam pół wieku temu, a od 30 lat bywam, czy też bywałam, ale nigdy nie na długo. A propos wizyt w Polsce, znalazłam właśnie kopię tajnego dokumentu z 11 maja 1989 r., podpisanego przez majora W. Bednarza, który stwierdza: „uprzejmie proszę o utrzymanie w indeksie osób niepożądanych w PRL (...) Ireny Lasota (...), która prowadzi za granicą aktywną antypolską działalność polityczną. Jednocześnie proszę o skreślenie z indeksu osób niepożądanych w PRL: Gustawa Herling-Grudzińskiego". I tak to człowiek ociera się o celebrytów.

Wracając do mojej skrzywionej perspektywy, to nie tylko mogę użyć angielskiego zwrotu, że żyję w bańce, ale w przełożeniu na polskie realia oznacza to, że nie byłam od pół wieku ani w barze mlecznym, ani na stadionie piłki nożnej, ani na wakacjach nad Bałtykiem, a do niedawna nie wiedziałam nawet, co to jest disco polo. Gorzej – czytam tylko wyrywkowo wiadomości z internetu.









Kilka miesięcy temu nieświadomie nacisnęłam guzik w moim programie kablowym, wyskoczyła mi dosyć koszmarna TVP Polonia i teraz nie wiem, jak się z tego wypisać. Ale też z uporem maniaka oglądam prawie co wieczór „Wiadomości" TVP. Mogłabym się nad nimi poznęcać, ale zrobiły to już pióra lepsze niż moje. Oglądam więc te wiadomości, zgrzytając zębami, i w jednym tygodniu stawiam kreseczki, kto się ile razy pojawił w roli świętego Jerzego, w innym tygodniu – ile razy pokazano jakąś nieznaną mi panią z opozycji śpiewającą sprośne czastuszki, a od końca sierpnia oglądam i słucham, co różne ważne o...

