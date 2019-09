Podstęp na hulajnodze

Tego najazdu już chyba nie uda się odeprzeć. Jej energia jest niespożyta, sztuczna, więc szturmem odbiła chodniki i deptaki. Nikt nawet nie próbował jej powstrzymać, a to dlatego, że przebrała się za cywila, to znaczy pieszego. Elektryczna hulajnoga – znak, symbol i logo wielkiego podstępu.

Czego to nie mieliśmy jej zawdzięczać. Czystszego powietrza, powstrzymania globalnego ocieplenia, mniejszych korków. Mieszkańcy miast mieli przesiąść się na nią z samochodów, autobusów i tramwajów, oszczędzając czas, pieniądze i klimat. Ale kiedy socjologowie zapytali użytkowników elektrycznych hulajnóg w największych europejskich miastach, zamiast jakiego innego środka transportu je wybrali, to się okazało, że w zasadzie zamiast żadnego, wskoczyli na nie z marszu. Komunikacyjna rewolucja polega nie na ograniczeniu długości korków, tylko liczby ludzi chodzących na własnych nogach.

I o ile o to oszustwo można jeszcze oskarżyć mieszczańskie lenistwo, o tyle od winy za drugi, znacznie bardziej perfidny podstęp, już się elektryczna hulajnoga tak łatwo nie uwolni. Bo to w końcu on sam, ten kawałek aluminium w kształcie litery L zasilany elektrycznym silnikiem, nazwał się hulajnogą. On, pojazd, w którym nic, a zwłaszcza noga, nie tylko hulać nie musi, ale nawe...

