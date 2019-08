Zatańczyć i zapomnieć materiały prasowe

Marzena Tarkowska

Gdzie się podziała dziewczyna, której teledysk do utworu „Ride" został w 2010 r. odrzucony przez amerykańską stację muzyczną BET za zbyt seksualny charakter? Czy to ta sama wokalistka, która w pełnej gorzkich słów piosence „Like a Boy" chciała pokazać, co myśli, mężczyznom, którzy nie potrafią odczytywać kobiecych uczuć i okłamują czekające na nich w domu partnerki? Dzisiaj to już inna osoba, z nowymi doświadczeniami – szczęśliwa mężatka, wierząca, mama dwojga dzieci. Sama podkreśla, że jej siódmy album w dyskografii został wydany w zupełnie innym momencie życia. I to nakładem własnej wytwórni Beauty Marks Entertainment.