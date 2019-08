Robert Mazurek: Duża winnica może więcej Albertus Viljoen Chenin Blanc 2016 materiały prasowe

Skoro tydzień temu było wino z najmniejszej (Lazanou), to teraz czas na największą winnicę Afryki Południowej? No nie, aż tak nie mierzymy, są w RPA naprawdę gigantyczne koncerny, ale nam dziś wystarczy Alvi's Drift – wielka farma (mleko, sery, mięso, cytrusy) ze swą, bagatela, 410-hektarową winnicą. Najpierw jednak smrodek dydaktyczny. Wino uprawia się w RPA w bardzo wielu miejscach, ale zwykło się uważać, że te najlepsze, a już na pewno te najbardziej znane, powstają na południowym zachodzie kraju, a w zasadzie kontynentu. Nie inaczej jest z Alvi's Drift położonym ponad 100 kilometrów na zachód od Kapsztadu, co na warunki południowoafrykańskie oznacza, że zaglądają sobie z mieszkańcami tego pięknego miasta w okna.