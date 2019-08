Tomasz Terlikowski: Antynaukowa lewica Fotorzepa/Bartłomiej Jurecki

Lewica, i to od dawna, szczyci się nieustannie swoim zaufaniem do nauki. Nauka nie schodzi jej z ust, ale gdy chwilę pogrzebać, okazuje się, że politycy lewicy, a nawet jej naukowe autorytety (szczególnie te z nauk humanistycznych), to zwyczajni naukowi ignoranci. A pokazuje to nie tylko dyskusja na temat podstaw fizyki, dotycząca krzyża na Giewoncie, ale i stosunek do klauzuli sumienia czy zmian prawa w Polsce. We wszystkich tych sprawach autorytety lewicy wykazują się zaskakującą ignorancją.