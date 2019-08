Smartfony, bitcoiny, wideo w sieci. Nieekologiczna epoka cyfrowa Technik w jednej z chińskich kopalni bitcoinów (w mieście Ordos, region Mongolia Węwnętrzna). Sprzęt do „wydobywania” kryptowalut zużywa potworne ilości prądu Qilai Shen/Getty Images

Stopniowa cyfryzacja produktów i usług, przechowywanie ogromnych ilości danych na serwerach pożera coraz więcej energii. A co za tym idzie, odpowiada za rosnącą emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Najwięcej truje to, co dla ludzkości jest rozrywką.