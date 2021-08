Robert Mazurek: Sztuka z gliny

Pamiętaj, Polacy nie kupują win z kwewri, one im nie smakują i są za drogie – żegnał mnie przed wyjazdem do Gruzji jeden z polskich importerów. Ma rację, niestety.

Przypomnijmy, że kwewri to wielkie gliniane dzbany, w których Gruzini robią wina. Używają ich także do wielomiesięcznej maceracji, kiedy fermentujący sok ma kontakt ze skórkami i nasionami. To powoduje, że białe wina stają się właściwie pomarańczowe czy bursztynowe, bo tej nazwy używają w Gruzji. Są utlenione, mają charakterystyczny posmak i nic wspólnego z lekkim winem.

A cena? Nie dość, że produkcja jest czasochłonna, to jeszcze wina spoza Unii są objęte cłami, a jak doda się koszty transportu, to wychodzi najmarniej 100 złotych za butelkę.









Nic dziwnego, że w Polsce nie ma win najlepszych producentów z Gruzji. Jeden z największych kaukaskich oryginałów, artysta i profesor akademii Nika Bakhia był kiedyś obecny na naszym rynku, ale to pieśń przeszłości. A szkoda, bo od tego czasu dokonał ogromnego postępu i ...złagodniał. To już nie są hardkorowe, utlenione, ziemisto-bandażowe twory, które jednych, w tym moją osobę, zachwycały, ale innych odstr...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ