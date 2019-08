Tomasz Krzyżak: Ważne jak się kończy

Drogie Siostry i Bracia! Odchodzę. Nie, nie jest to żaden fake news, lecz najprawdziwsza prawda. Wybaczcie, że ogłaszam to bez ogródek, bez żadnego słowa wprowadzenia. Nie lubię owijania w bawełnę, wolę – co zresztą przez te lata zapewne zauważyliście – mówić po prostu, jak jest. A zatem powtórzę raz jeszcze: odchodzę.

Wiem, że wielu z Was będzie usiłowało mnie zatrzymać, że schowacie swoje uprzedzenia do mnie, że padnie sporo miłych słów pod moim adresem i pojawią się prośby o to, bym został. Nic z tego. Po wielokrotnym rozważeniu w moim sumieniu tej decyzji, po wielu rozmowach z Siewcą i konsultacjach z gronem Jego doradców nabrałem pewności, że moje siły już nie wystarczą, by pełnić w odpowiedni sposób tę posługę. Dlatego w duchu odpowiedzialności za Was odchodzę, by zrobić miejsce młodszym i silniejszym.

„Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco" – mówił Siewca do swoich uczniów, kiedy powrócili z wyczerpującej misji, „tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu". Odchodzę zatem i ja na miejsce pustynne. Nie zostawiam Was samych. Nie mogę tego zrobić po tylu latach. Przede wszystkim zostaje z Wami Siewca i Dwunastu. Tu na ziemi zostaje zaś Anioł Polak junior. Czy będzie do was pisał? Nie wiem. A ja nie ...

