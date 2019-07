Tomasz Terlikowski: Ta walka musi być ewangeliczna

Jeśli ktoś jest zdania, że spór, kontrowersja, a może trzeba powiedzieć wprost – walka między środowiskami gejowskimi, światopoglądową lewicą a konserwatystami (tymi realnymi, a nie tymi, którzy w kwestiach cywilizacyjnych są już po drugiej stronie) czy katolikami może w najbliższym czasie wygasnąć, to zdecydowanie jest naiwny. Takiej możliwości zwyczajnie nie ma. Spór dotyczy kwestii fundamentalnych: rozumienia społeczeństwa i państwa, źródeł prawa, małżeństwa i rodziny, wychowania, wolności osobistych (w tym wolności sumienia i wyznania) itd. Obie strony zajmują postawy radykalnie odmienne, nie do pogodzenia, i obie są zdeterminowane, by bronić swojej wizji.

Kompromis jest tu niemożliwy, bo – ujmując rzecz z perspektywy konserwatywnej i konserwatywnie chrześcijańskiej – wprowadzenie do systemu prawnego konkubinatów jednopłciowych jest tylko nieco mniej destrukcyjne dla społeczeństwa niż wprowadzenie do niego „małżeństw jednopłciowych". Z perspektywy działaczy LGBTQ czy lewicy wprowadzenie „wolnych związków" jest zaś tylko krokiem na drodze do tzw. równości małżeńskiej. Słowem, obie strony muszą walczyć i nie mają co liczyć na zmianę swoich paradygmatów. Poniżej dalsza część artykułu

Jeśli więc coś jest możliwe, to jedynie ustalenie reguł walki, zasad dżentelmeńskiego różnienia się, ustalenie, co wolno, a czego nie wolno w cywilizowanym społeczeństwie, jak chronić wartości podzielane przez mniejszość (a coraz częściej to chrześcijanie, a nie liberałowie czy osoby homoseksualne, są prześladowaną mniejszością), jak zagwarantować realny pluralizm opinii i nie dopuścić do rozmaitych form także liberalnych (ale zastrzegam nie tylko) faszyzmów, które wykluczają chrześcijaństwo czy inne spojrzenia na świat z debaty publicznej. Żyjemy w jednym kraju i nie ma szans (dzięki Bogu), by miało się to zmienić, a to oznacza, że musimy nauczyć się – także podczas walki politycznej czy cywilizacyjnej – funkcjonować razem.

Jak to mają zrobić działacze lewicowi, niech zastanawiają się oni sami (jeśli oczywiście, jak deklarują, rzeczywiście zależy im na porozumieniu, dialogu i pokoju społecznym). Mnie o wiele bardziej interesuje postawa chrześcijan, i to raczej tych konserwatywnych. My nie możemy dopuścić ani do zniszczenia definicji małżeństwa (wspólnej wszystkim cywilizacjom), ani do adopcji dzieci przez pary homoseksualne, ani do normalizacji homoseksualizmu czy odebrania wolności religijnej i sumienia tym, którzy mają tradycyjne rozumienie zarówno rodziny, małżeństwa, jak i relacji seksualnych. Chrześcijanin tej walki nie może zignorować, nie może stać z boku, bo to oznacza, że odrzuca biblijną antropologię, biblijne rozumienie małżeństwa, a co za tym idzie – Boży obraz człowieka.

Walka ta jednak musi być chrześcijańska, a to znaczy skupiona na człowieku, także na tym błądzącym. Nie może przyjmować antyewangelicznych zasad, nie może promować przemocy ani się na niej opierać. Jako chrześcijanie mamy nie tylko obronić przestrzeń publiczną, ale także przyprowadzić ludzi do Boga. A tego się nie robi poprzez polityczną naparzankę, ale przez wytrwałe świadectwo, głoszenie Ewangelii miłości i miłosierdzia. Walka polityczna nie może nam przesłaniać tego działania.

Musimy pamiętać, że metodą środowisk LGBTQ jest metoda salami, to znaczy, że postulaty się stopniuje, nie ujawnia wszystkich, i że ustępstwo w jednym wcale nie oznacza kompromisu, ale przejście do dalszej części działania. Ponadto grupy te nieodmiennie budują swój przekaz na współczuciu. Jakakolwiek forma agresji jest przez nich wykorzystywana do ataku i pozyskiwania nowych zwolenników. Agresja, także słowna, jest więc wodą na ich młyn, jest odrzucaniem umiarkowanych.

Co z tego wynika dla polityki? Otóż chrześcijaństwo sprawdza się w tej sprawie także na płaszczyźnie utylitarnej. Przemoc, agresja, niechęć do ludzi szkodzi nie tylko naszemu (i innych) zbawieniu, ale także sprawie. Sprawie, która jest z różnych powodów kluczowa dla nas.