Robert Mazurek: Lenin w piżamie

Tak, nie mają państwo pojęcia, ani kim jest pani Marcela, ani po co ja o tym piszę, ale to za moment. Pomyślałem bowiem, że podziemie fryzjersko-kosmetyczne, o którym z takim ogniem w oczach mówił poseł Nitras, nie może być aż tak wielkie, skoro pani Marcela na jego trop nie wpadła. Cóż, pewnie PiS internował podstępnie wszystkie kosmetyczki i sobie teraz sami godzinami pedicure robią, precz z Kaczorem dyktatorem, uwolnić fryzjerów!

Drzewiej inaczej bywało. Ludzi urodzonych tak gdzieś między Kaczyńskim a Tuskiem, no dobrze, nawet między Kaczyńskim a Schetyną poznać można po księgozbiorze – wszyscy mają na półkach literaturę iberoamerykańską. W latach 80. nie mogłeś dziewczyny wyrwać, jak nie grałeś na gitarze, dekadę wcześniej jak nie czytałeś Cortazara, proste? Transformacja zmieniła wszystko, bo nagle się podaż poszerzyła, ale przecież na jej początku wszyscy wciąż jeszcze czytali Vonneguta, a co ambitniejsi mówili tekstami z Borisa Viana. Jak się spotkało osobę płci przeciwnej, co dialog była w stanie nawiązać, to było matchowanie jak teraz na Tinderze.

W każdym razie Młynarski celebrytą został jednego wieczoru. Dziś nie tak się to robi, niejeden serial obskoczyć trzeba, niejeden show, a i tak można zostać Marcelą Leszczak, czyli damą znaną w jednej tylko – być może nawet sporej – bańce. Gwiazda niszowa to był niegdyś oksymoron, bo albo gwiazda, albo nisza, a teraz nie, świat nam się jakoś rozpadł na kawałeczki, rozparcelował i już. A każda bańka ma swoich celebrytów, swoje hierarchie, czym innym żyje.

Nie wiem, kim jest pani Marcela, przyznaję, sprawia wrażenie miłej i całkiem normalnej, no oczywiście oprócz brwi. Wiedza na jej temat jest zapewne o jedno kliknięcie w Google'u, ale czy to coś zmieni? Jest ona, uroczym, przyznaję, dowodem na równoległość światów. To chyba Wojciech Młynarski wspominał, że dzień po tym jak jego – młodziutkiego debiutanta – pokazała telewizja, był już rozpoznawaną w całym mieście gwiazdą. Nie pytajcie młodzieży, jaka telewizja, bo wtedy była tylko jedna i jeden jej kanał, z którego połowę oferty programowej stanowiło Telewizyjne Technikum Rolnicze. Swoją drogą, chciałbym kiedyś poznać jakiegoś absolwenta.

I koniec, ten świat jak Atlantyda, poszedł sobie popływać i się nie udało. Kanonu wspólnego nie ma, wspólnego uwielbienia dla nowego Barei, nowego Niemena. Masz milion propozycji na YouTube czy Spotify, siłą rzeczy wpadasz w niszę. Tak, niegdyś nisze też istniały. Pamiętam wczesną wiosnę 1989 roku i finał olimpiady artystycznej. Pewien chłopiec z Sosnowca opowiadał nam przy obiedzie, jak to poszedł do sklepu Polskich Nagrań na Nowym Świecie (tam teraz chyba Biedronka jest) w poszukiwaniu Berlioza i dziki tłum napotkał. W ten oto sposób młodzieniec z Sosnowca dowiedział się o istnieniu Michaela Jacksona, którego płytę rzucono. Tyle tylko, że odklejenie kolegi z Zagłębia – za nic nie pamiętam jego imienia – wzbudzało wtedy nasze rozbawienie. Dziś pewnie pokiwalibyśmy głowami ze zrozumieniem, sam znam dziennikarza, który nie wie, jak się nazywa premier Rzeczypospolitej. Inteligentny facet, ale on się muzyką zajmuje.

W sumie czyż to nie piękne nie wiedzieć, jak się nazywa premier? Czyż to nie zdrowsze mieć w nosie, czy Gowin tak czy siak, czy pani Małgosia zbojkotuje czy nie? Na co nam wiedza, że Lenin w piżamie, a Zaradkiewicz w Poroninie, albo odwrotnie? Ucieknijmy sobie w swoje nisze, przynajmniej się nie pozabijamy. A wybory? W 1970 roku o tak ważnej sprawie jak awans do finału Pucharu Zdobywców Pucharów zdecydował rzut monetą. I my się jeszcze zastanawiamy, jak wybrać prezydenta?