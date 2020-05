Czy pandemia zabije muzykę na żywo

Pozostaje rzecz jasna pytanie: co będzie, gdy wszystkie nagrania zostaną przez nas już rozpoznane? Ile razy bowiem można słuchać V symfonii Beethovena czy Czajkowskiego w wykonaniu tej samej, choćby najznakomitszej, orkiestry? Wszystko wskazuje jednak na to, że i ten problem da się rozwiązać. Udowodnił to czterogodzinny koncert „At-Home Gala", który w ostatnią sobotę z nowojorskiej Metropolitan śledził cały świat. Okazało się, że dzięki łączom internetowym dla widzów w wielu krajach nie tylko mogą zaśpiewać we własnych domach Renée Fleming na Florydzie czy Piotr Beczała w Żabnicy koło Żywca, ale możliwy jest także występ całej wielkiej orkiestry grającej z zadziwiającą swobodą Wagnera czy towarzyszącej chórowi w pieśni „Va pensiero" z „Nabucco" Verdiego. Zgodne zespolenie głosów i instrumentów było doprawdy zdumiewające, mimo że każdy z chórzystów i muzyków znajdował się w swoim mieszkaniu w Nowym Jorku, a szef muzyczny Metropolitan Yannick Nézet-Séguin dyrygował nimi z Montrealu.

Jeśli chodzi o koncerty symfoniczne, możemy co prawda korzystać wyłącznie z zarejestrowanych dawniej występów, ale jeśli Filharmonicy Berlińscy otworzyli swoje internetowe zasoby i oferują bezpłatny do nich dostęp (wcześniej za posłuchanie koncertu online trzeba było berlińczykom płacić), to dla każdego miłośnika muzyki jest to gratka nie lada.

Zaczęli od solowego grania w domach i na balkonach, potem pojawiły się całkiem udane próby kameralnego muzykowania online. Obecnie internetowe życie koncertowe nabrało rozmachu i każdy z nas ma możliwość wyboru własnej wędrówki w sieci – od Krościenka nad Dunajem, gdzie do 9 maja trwa organowy festiwal online OrgaNove Horyzonty, poprzez supernowoczesny gmach Elbphilharmonie w Hamburgu, aż do Chicago, Pittsburgha czy Montrealu, gdzie zagrają dla nas najlepsze orkiestry amerykańskie.

Pianista na niskim krzesełku

Jako pierwszy uczynił to na przełomie lat 50. i 60. XX wieku Kanadyjczyk Glenn Gould, pianista genialny, ale też szalony. Znany był z licznych dziwactw, które uwielbiali opisywać dziennikarze. Nawet w największy upał chodził w dwóch płaszczach i szaliku, unikał uścisków dłoni, by nie połamać sobie palców, kochał zwierzęta, nie lubił ludzi i nie cierpiał jarzyn („Vegetables are damned" – mawiał). Wystawny obiad składał się w jego pojęciu z sadzonego jajka i dwóch sucharów. Panicznie bał się latania samolotem, życie zaczynało się dla niego po zachodzie słońca, a przed koncertem długo moczył ręce w gorącej wodzie. I wynajdywał u siebie wszystkie możliwe choroby. „Pewien dziennikarz posunął się do tego, by napisać, że podróżuję z walizką pełną pigułek – stwierdził kiedyś. – W rzeczywistości wypełniają one raptem kuferek".

Do historii przeszło krzesełko, z którym się nie rozstawał nawet wówczas, gdy rozleciała się w nim tapicerka i pozostała jedynie rama z dziurą w środku. Ten mebel zrobił dla niego w młodości ojciec, skracając nogi standardowego krzesła i przytwierdzając do każdej metalowe śruby, by można było regulować wysokość. Glenn Gould grał na nim na koncertach, brał je do studia nagrań, choć wynikało to nie tylko z dziwactw. Miał bowiem wyjątkowo długie nogi, ręce oraz palce i żaden typowy stołek dla pianisty czy krzesło nie były dla niego odpowiednie.

Zaczął karierę wcześnie, w Nowym Jorku zadebiutował w wieku 23 lat i od tego momentu błyskawicznie podbił świat. Na jego koncerty czekano zarówno w USA, jak i w Związku Radzieckim, a on, mając 30 lat, oświadczył, że odbył ostatnie tournée. Nikt mu wówczas nie uwierzył, ale dwa lata później definitywnie zaprzestał publicznych występów i decyzji nie zmienił aż do śmierci w 1982 roku. Dwa były tego powody. Przede wszystkim niechęć do publiczności, w której widział siły zła, bo jego zdaniem przychodziła do sali koncertowej w tym samym celu co do cyrku – by zobaczyć spektakularną katastrofę: jak akrobata spadnie z liny, a pianista pomyli się lub zapomni, co ma grać. Publiczne występy były też dla niego przykładem rywalizacji ze swoimi nagraniami lub wcześniejszymi wykonaniami innych artystów, a słuchacze zmuszali go do wirtuozowskich wyczynów, on zaś czuł na sobie presję obowiązkowego popisu.

Glenna Goulda interesowała muzyka w stanie czystym, dotarcie do jej istoty. Ponieważ był to czas, gdy pojawiły się płyty długogrające, a potem stereofonia, uwierzył, że przyszłość mają wyłącznie nagrania. Twierdził, że sale koncertowe stały się anachronizmem i z wyjątkiem wyspecjalizowanych miejsc muzycznego kultu, takich jak festiwal w Bayreuth, do 2000 roku całkowicie znikną. Wierzył w dobrotliwe skutki postępu technicznego, gdyż doskonałość, jaką można osiągnąć w studiu, jest niemożliwa do uzyskania podczas koncertu. Nagrania zdaniem Goulda zmienią też relacje między wykonawcą a słuchaczem, który przestanie być jedynie biernym odbiorcą. Sprzęt odtwarzający pozwala mu bowiem ustalać proporcje brzmieniowe, dostosowywać muzykę do warunków akustycznych własnego mieszkania.

Nagrania, które pozostawił Glenn Gould, przetrwały. „Wariacje Goldbergowskie" Bacha – jeden z najważniejszych utworów fortepianowych w historii – utrwalił w 1955 roku i do dziś pozostają one kanoniczną interpretacją, do której musi się odnieść każdy pianista. On zarejestrował je na płycie raz jeszcze, niedługo przed śmiercią w 1981 roku, pokazując, że można je odczytać inaczej. O jego prognozach i teoriach dotyczących życia muzycznego zapomniano natomiast już pod koniec lat 70.