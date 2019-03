Cieślik & Górski: Kucyk Kazika i europejski renesans

Hasło tygodnia: 500 plus celibat.

Ponieważ Gwiazdka w tym roku wypadła w lutym, po prezenty ustawiają się kolejne grupy zawodowe. Na początek nauczyciele i pracownicy sądów. Jarosław Kaczyński w roli Świętego Mikołaja wypada nadzwyczaj przekonująco, ale dla niezorientowanych mamy pewien dowcip z brodą. Drogie dziatki: dlaczego Mikołaj ma najlepszą pracę na świecie? Bo pracuje raz w roku.

W kwestii ewentualnych podwyżek w budżetówce najlepszy komentarz wygłosił w Trójce Krzysztof Szczerski. Prezydencki minister stwierdził, że nauczyciele nie mają obowiązku życia w celibacie i 500 plus ich też dotyczy. Nie bardzo rozumiemy, dlaczego musiał za to przepraszać. Przecież to prawda. Zwłaszcza że są grupy zawodowe, co mają obowiązek życia w celibacie i też pracują na 500 plus.

W sumie to a propos wypowiedzi Szczerskiego przychodzi nam do głowy jeszcze jedna myśl. Do tej pory nauczyciele, żeby się utrzymać, dorabiali na boku. Ale teraz mogą również dorabiać na wznak.

Wszyscy dos...