Las w wielu wariantach

Można twierdzić, że las to tylko źródło cennego surowca ewentualnie miejsce, w którym kryje się zwierzyna przeznaczona do odstrzału. Tak naprawdę jednak w puszczach, borach i zagajnikach mieszkają mistyczne leśne duchy, które posłańcy natury próbują sobie zjednywać. A przynajmniej tak jest w grze „Leśne duchy" autorstwa znanego niemieckiego projektanta Michaela Schachta, która przypomina trochę zabawę w nieśmiertelnego chińskiego madżonga i dostarcza graczom sporych emocji.

„Leśne duchy" nie mają klasycznej planszy. Gracze budują ją sami, i to przed każdą rozgrywką. Wykorzystują w tym celu 48 kolorowych, pięknie ilustrowanych płytek wykonanych z solidnej tektury. Mogą je ułożyć na wiele różnych sposobów, dzięki czemu zabawa za każdym razem przebiega nieco inaczej. A polega na usuwaniu z planszy kolejnych kart-duchów według ściśle określonych reguł. Między innymi zabierać można tylko duchy znajdujące się po bokach, i to w ściśle określonych ilościach. Niektóre z nich można sobie na szczęście zarezerwować za pomocą błyszczących plastikowych diamencików.

Najfajniejsze jest to, że gra posiada wiele różnych wariantów rozgrywki. Bawić można się samemu, i to całkiem nieźle, a także we dwoje, troje czy nawet we czworo. Dodatkowe karty życzeń, pór roku czy złego uroku modyfikują nieco zasady zabawy i sprawiają, że staje się ona bardziej wymagająca. Nadal jednak o zwycięstwie decyduje umiejętność dobrania odpowiednie...