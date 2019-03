Arvydas Anušauskas. Historia Adolfasa Ramanauskasa, czyli jak Litwini walczyli z Sowietami Adolfas Ramanauskas (1918–1957), jeden z dowódców antysowieckiej partyzantki, przewodniczący Ruchu Walki o Wolność Litwy Domena publiczna

Dominik Wilczewski

W zbrojnym ruchu oporu uczestniczyło ok. 50 tys. Litwinów, z czego ok. 20 tys. zginęło. Ginęły także osoby wspierające partyzantów. Radziecki terror w różny sposób dotknął ok. 300 tys. osób - mówi Arvydas Anušauskas, historyk i polityk.