Za co Kaczyński docenił Kurskiego

Jarosław Kaczyński ufa Jackowi Kurskiemu. Zdaniem naszych rozmówców z PiS to wystarczy, by szef TVP nie stracił stanowiska nawet w takich okolicznościach jak po tragedii w Gdańsku.

Jacek Kurski uwielbia szybką jazdę samochodem. Jego karierę znaczą kolejne artykuły w tabloidach o mandatach i wyczynach na drodze. Ale w ostatnich latach pokazał, że liczy się dla niego też prędkość w gaszeniu pożarów wokół TVP. Jako prezes Telewizji Polskiej przetrwał wszystkie, włącznie z tym ostatnim, gdy po zabójstwie Pawła Adamowicza oburzenie na manipulacje telewizji publicznej sięgnęło zenitu.

Nie wygląda na to, by do wyborów Kurski miał odejść z Woronicza mimo krytyki nie tylko opozycji, ale też polityków z własnego obozu i Pałacu Prezydenckiego. Jak to robi, że może być tak pewny swojego stanowiska?

Niezatapialny

Pytanie to ma być może kluczowe znaczenie dla wyniku wyborów. TVP jest w centrum politycznego sporu po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza. Wdowa po zamordowanym prezydencie Gdańska wprost mówi, że jej męża zabiło słowo. – To jest odpowiedzialność TVP. Ja tak uważam. Mowa nienawiści, sposób pokazywania wpłynął na to, że zabójca wy...