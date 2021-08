Przeleciał zwiadowca

Pierwszym walorem pracy Loeba jest uporządkowanie tego, co wiemy o przybyszu. Nadleciał od strony Wegi, najjaśniejszej gwiazdy z gwiazdozbioru Lutni. Kiedy go zauważono, był już blisko Słońca i 9 września znalazł się w peryhelium, następnie zaczął się oddalać. 29 września minął orbitę Wenus, a 7 października orbitę Ziemi, kierując się w stronę gwiazdozbioru Pegaza. W pobliżu Słońca efekt procy grawitacyjnej dodał mu prędkości i po kilkunastu dniach obserwacji astronomicznych Oumuamua znikł na dobre w kosmosie.

Najważniejszym faktem, który unaocznia Loeb, jest to, że nie mamy pojęcia, jak wyglądał przybysz. Z powodu odległości ponad 30 mln km i niewielkich rozmiarów Oumuamua nie zdołano go sfotografować, odnotowano jedynie krzywe zmienności blasku. Na ich podstawie wnosi się, że było to ciało w kształcie cygara. Loeb podaje, że skalna iglica mogła mieć długość boiska piłkarskiego, dziś szacuje się ją nawet na 400 m. Takich planetoid raczej się nie spotyka. Jeśli chodzi o kolor, to zgodzono się na ciemnoczerwony, wynikły z długiego bombardowania promieniowaniem międzygwiezdnym.

Loeb zwraca też uwagę na nieplanowane przyspieszenie Oumuamua. Obiekt leciał po innej trajektorii niż by wynikało ze wzorów poczciwego Newtona, ale nie wiadomo, skąd wziął ten naddatek. Komety zbliżające się do Słońca istotnie przyspieszają wskutek emanacji gazów z roztopionego lodu. W przypadku Oumuamua takiej emanacji nie zaobserwowano. Wszystko to razem dało autorowi książki powód od przypuszczeń, że był to obiekt pochodzenia sztucznego, wytwór obcej, być może już wymarłej cywilizacji, błąkający się po kosmosie śmieć z okresu jej świetności. Gdzie indziej wysuwa koncepcję, że był to żagiel kosmiczny, który pozwala pokonywać wielkie dystanse dzięki ciśnieniu wywieranemu przez światło.