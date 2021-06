Czy prywatność w sieci jest jeszcze możliwa?

Do cyberataku nie potrzeba superhakera, który w ciemnej piwnicy znajduje luki w szeregu zielonych zer i jedynek na ekranie swojego komputera. Najsłabszym elementem systemu nie jest bowiem komputer i oprogramowanie, lecz obsługujący go człowiek.

Nie ma wątpliwości, że wraz z upływem czasu ludzie zaczną coraz mniej i mniej polegać na hasłach. Ludzie wykorzystują te same hasła w różnych systemach, zapisują je i nie są w stanie spełnić warunków niezbędnych do zabezpieczenia tego, co naprawdę chcą zabezpieczyć – mówił Bill Gates na konferencji poświęconej bezpieczeństwu w sieci w... 2004 r. Zdanie okazało się prawdziwe w połowie – faktycznie, system logowania do usług oparty na identyfikatorach i hasłach okazuje się być, mówiąc delikatnie, umiarkowanie bezpieczny. A mimo to 17 lat od momentu, gdy Gates przewidywał śmierć haseł wstukiwanych do komputera, te mają się nadspodziewanie dobrze.

W 2012 r., gdy w kraju trwały protesty przeciwko tzw. ACTA (umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi), którą uznano za próbę wprowadzenia tylnymi drzwiami cenzury w internecie, pewnego dnia internautom zamiast serwisu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyświetlał się manifest g...

