Czy Europa potrafi współczuć?

Możliwe, że stoimy u progu kolejnego, tym razem postpandemicznego kryzysu migracyjnego. Poprzedni zachwiał Unią Europejską. Czy Europa jest gotowa na przyjęcie milionów szukających lepszego życia?

Dla milionów ludzi z krajów rozwijających się, ubogich rejonów Afryki, Azji czy Ameryki Południowej Europa jawi się jako wyspa szczęśliwości, kontynent nieograniczonych możliwości. Podobnie jak Stany Zjednoczone jest synonimem dobrobytu, standardu życia, który jest dla nich nieosiągalny. Nawet jeśli dla nas, w Polsce, po cichu zazdroszczącej bogatszych, zachodnim sąsiadom poziomu życia wydaje się to przesadzone, wystarczy wspomnieć, że prawie 30 proc. ludności świata nie ma dostępu do bieżącej wody, 25 proc. do jakichkolwiek rozwiązań kanalizacyjnych, a prawie 10 proc. stałego dostępu do prądu. Coś, co dla nas jest niezbywalnym dobrem podstawowym, do którego większość z Polaków zdobyła dostęp jeszcze za czasów PRL-u, nie jest wcale tak oczywiste dla miliardów ludzi. Poniżej dalsza część artykułu

Jeśli dodamy do tego wojny, kataklizmy klimatyczne, z suszą na czele, czy niski poziom demokracji może zrozumiemy, że dostanie się do Europy, staje się dla wielu największym życiowym marzeniem. Wyidealizowany obraz wysp szczęśliwości (bo należy do niej zaliczyć też Stany Zjednoczone czy Kanadę) wzmacniają media – ekspansja europejskiej i amerykańskiej popkultury, zwiększa poczucie istnienia gdzieś daleko świata idealnego. Stąd wiele naszych bieżących kłopotów i niepokojów może wydawać się dla ludzi na całym świecie tym, czym naprawdę są: problemami pierwszego świata.



Już dziś obywatele innych państw niż kraje członkowskie stanowią nieco ponad 5 proc. wszystkich mieszkańców UE. Europa, a ściślej Unia Europejska, nie potrafi sobie jednak poradzić z napływem imigrantów. Rozdarta jest z jednej strony zrozumieniem dla trudnego losu przybyszów, z drugiej problemem własnej stabilności społecznej i politycznej. Przejawem tego pierwszego myślenia była reakcja na kryzys imigracyjny z 2015 r., gdy UE postanowiła przyjąć wszystkich naprawdę potrzebujących, tworząc system parytetów. Nigdy nie wszedł on w życie, a na obrzeżach UE powstały obozy dla uchodźców, których nie chciano wpuszczać w głąb kontynentu, a tak naprawdę do państw o największym dobrobycie – Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii.