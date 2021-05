Ada „ADU” Karczmarczyk: Zajmuję się zbawianiem

Plus Minus: Zaskoczył cię odbiór „Lecimy ze Smoleńska z powrotem"? Nagrywasz kontrowersyjne piosenki od lat, a tu nagle taki hit – chyba naprawdę wszystkie media o nim napisały.

Czułam, że będzie o nim głośno. Uważam, że to mój najważniejszy utwór, najważniejsze treści, jakie chcę przekazać, dlatego długo czekałam na odpowiedni moment, by go zaprezentować. Nagrałam go już parę lat temu, a refren wymyśliłam jeszcze wcześniej. Chciałam go opublikować dwa lata temu, ale poczułam, że to nie jest dobry moment, potem przyszła pandemia... Teraz wreszcie miało to sens, bo ludzie są zmęczeni nie tylko covidem, ale też coraz bardziej tą wojną polsko-polską, tymi wszystkimi napięciami. I też sama poczułam, że chcę w końcu usłyszeć go w sieci.

To piosenka o nadziei?

Powiedziałabym nawet, że to piosenka nadziejotwórcza, o pamięci, pojednaniu. W pierwszej części, wprowadzeniu, słyszymy spokojny dźwięk, widzimy szczątki samolotu, które układają się w napis „pamięć", a ja stawiam dookoła świeczki, symbolicznie upamiętniając ofiary katastrofy, i mówię, że czasami nie wiemy, czy coś jest przypadkowe czy nieprzypadkowe. Zresztą ta kwestia, czy to był przypadek, bardzo nas podzieliła, spowodowała wręcz pęknięcie w naszym społeczeństwie. Gdy stawiam ostatnią świeczkę, kończy się pierwszy lot i zaczyna zupełnie nowy. Mówię wtedy: „To od nas zależy dalszy lot, do światła przekierujmy go". Szczątki zaczynają się ruszać, tworzą na nowo samolot, który zszywa napis „nadzieja", a potem zmienia on kolor na złoty. I tym lotem lecimy już my, współcześni Polacy. Samolot jest już tylko metaforą, a złoto symbolem przemiany, przejścia na wyższy, nowy etap. Wiesz, większa wartość, alchemia...

Rozumiem, że my wracamy z katastrofy społecznej, która nas dotknęła po 10 kwietnia?

Ciekawie to określiłeś – katastrofy społecznej, dokładnie, czyli tej niechęci do siebie, wrogości, nienawiści. Metaforycznie wracamy ze Smoleńska, a to oznacza wiele rzeczy – to słowo może dotyczyć np. teorii spiskowych, ale może też społecznego podziału. Mnie głównie interesuje tutaj ten drugi temat. Gdy wymieniam w utworze różne wartości, chodzi mi o to, że choć to była straszna katastrofa lotnicza, choć zginęli tam ważni dla wspólnoty ludzie, to przecież w nas mogą nadal żyć wartości, które oni nieśli; że to jest pewnego rodzaju kontynuacja. Chodzi mi o to, by tego nie stracić, po to jest nam pamięć o tym, całe to upamiętnianie katastrofy, byśmy dalej z tych wartości czerpali.

W teledysku trzymasz w rękach gitarę w kształcie samolotu. Wielu uznało, że to wyśmiewanie katastrofy...

Zupełnie nie. Bardzo długo się zastanawiałam, jak przedstawić ten lot na jednym obrazku, by od razu było widać, co chcę przekazać. Najpierw miały być tylko przebitki samolotu, który leci, ale brakowało mi w tym obrazie nadziei. Wymyśliłam, że sama muszę się wcielić w nadzieję. Ale na pewno nie chodziło o żadną sukienkę komunijną, jak niektórzy to interpretują.

Mój ulubiony komentarz z YouTube'a: „Kiedy idziesz do komunii i zamiast opłatka dostaniesz LSD...".

(Śmiech). A mnie chodziło o nadzieję, że dziewczyna w wianku, biała sukienka, trochę futurystyczna jak stylówka Lady Gagi, co odnosi się do skojarzeń z przyszłością. I że ta nadzieja wprowadza samolot, czyli gitarę, w ruch, i robi to jeszcze kostką w kształcie serca.