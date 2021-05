Robert Mazurek: Wszystkie żony Sobolewskiego Fotorzepa, Jakub Czermiński

Na pierwszy rzut oka, zgoda, nie przypomina największego lowelasa w kraju. Dżolero? E, to chyba nie on. W konkursie na Najlepszego Latin Lover Podkarpacia w Mielcu odpadł w ćwierćfinałach. Może i nikt nie nazwałby go najlepszą partią w Polsce, ale fakty są nieubłagane – Krzysztof Sobolewski nie ma sobie równych. (Teraz zwizualizujcie go sobie całego na biało, ozdobionego kwiatowym wieńcem zarzuconym przez piękną Polinezyjkę i czytajcie dalej).