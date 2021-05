Kto ukradł wyborcę lewicy

„Polska lewica ma inny elektorat niż ten, którego pragnie. Bo ma poparcie głównie wśród najbardziej uprzywilejowanych klas, które najmniej potrzebują państwa opiekuńczego” – mówi w „Plusie Minusie” Sławomir Sierakowski. A Przemysław Sadura, drugi współautor raportu z badań socjologicznych „Koniec hegemonii 500+”, dodaje: „Lewicowość w Polsce to ciągle zabawa dla wielkomiejskiej klasy średniej – tej jej części, która albo odziedziczyła, albo nabyła pewne elementy etosu inteligenckiego. Mówimy o ludziach, którzy trochę wbrew empirycznemu doświadczeniu są w stanie targnąć się na to, by zaufać polskiemu państwu”.

