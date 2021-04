Bogusław Chrabota: Polska i Japonia

Ze spotkania z ambasadorem Japonii zapamiętałem głównie jego żale, że przez pandemię nie miał okazji zakosztować nowego świata, jakim jest Europa Środkowa. Spędził jakiś czas w Turcji, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Świetnie mówi po angielsku, kraje anglosaskie nie stanowią dla niego większej tajemnicy, podobnie jak kraj nad Bosforem. Ale w naszej części kontynentu jest po raz pierwszy. Głodny nowych relacji, lokalnego klimatu, życia towarzyskiego, kultury.

– Tak, byłem w Krakowie i Gdańsku, ale to wymarłe miasta – mówi. Przynajmniej teraz. Pandemia odebrała im czar. Zamknięte knajpy, teatry, hotele, muzea. Cóż można dowiedzieć się o nich, spacerując z ochroniarzem po opustoszałych chodnikach... – A czyż nie podobnie jest w Tokio czy Kioto? – odpowiadam. Wszyscy tęsknimy do normalności. Dalibyśmy z siebie skórę zedrzeć, by znów było jak kiedyś. Tłumy ludzi na ulicach i plażach. Pękające w szwach restauracje i tysiące ludzi przelewających się jak barwny korowód po krakowskim rynku. Czy to jeszcze wróci?

Znienacka pytam go o politykę zagraniczną Japonii. Zwłaszcza o relacje z Chinami. To jeden z kluczowych punktów w stosunkach Kraju Kwitnącej Wiśni ze światem. Ambasador poważnieje. – Chiny to nasz główny partner handlowy – odpowiada. Nie można narażać na szwank relacji z głównym partnerem handlowym. No tak. Dzieli ich wszystko. Historia, ustrój, sojusze, stosunek do komunizmu. Chiny wciąż nie mogą ...

