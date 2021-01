Algorytmy. Piąta władza

– Naprawdę jestem głęboko przekonany, że nie musisz się w to angażować, nie musisz brać w tym udziału w takim stopniu, w jakim biorą niektórzy – mówi Hubert Salik. – Możliwe, że jest to związane z poczuciem przynależności do jakiejś grupy. Jak ktoś ma duże poczucie przynależności, to bardzo mocno identyfikuje się ze swoimi znajomymi z mediów społecznościowych, tworzą się w ten sposób bańki, możliwe, że algorytmy to nakręcają, ale koniec końców, nie musisz w to wkładać tyle emocjonalnego zaangażowania, by w efekcie być przedmiotem jakiegokolwiek, zamierzonego czy niezamierzonego, eksperymentu. Ciągle masz swoją wolę.

– Mnie się wydaję, że sprawa nie jest już taka prosta – odpowiada Michał Płociński. – Nie wierzę, że jeśli ktoś nie wyprowadzi się do chatki w Bieszczadach i całkowicie nie zrezygnuje z internetu, to może mieć jakąkolwiek kontrolę nad danymi o sobie czy w ogóle nad swoją obecnością na tym nowym rynku. Psychologicznie zostaliśmy już zdominowani przez algorytmy.

Czy potrafimy jeszcze kontrolować siebie samych w internecie: własne emocje, decyzje? Na czym polega asymetria możliwości między użytkownikami a platformami internetowymi? W jaki sposób państwo może na te problemy reagować? Czy algorytmy są mrocznymi siłami, które stanęły naprzeciwko ludzkości?

W najnowszym wydaniu „Plusa Minusa” Bartosz Paszcza pisze: „Trudno obarczać internet czy platformy społecznościowe wyłączną odpowiedzialnością za konflikty społeczne. To wygodna wymówka, zwłaszcza dla polityków. Niewątpliwie jednak napędzają polaryzację. Musimy nauczyć się je wspólnie kontrolować”. A Anna Słojewska w korespondencji z Brukseli opisuje, że Unia Europejska chce rewolucji na rynku cyfrowym. „Internetowi giganci już zaczynają przeciwko niej lobbować. Szturm zwolenników Donalda Trumpa na Kapitol może jednak ułatwić jej przeprowadzenie”.



O tym wszystkim dyskutują redaktorzy magazynu „Plus Minus”.