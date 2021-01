Emil Wąsacz: Potęga PKN Orlen to efekt moich działań Zarówno Krzaklewski, jak i Buzek nigdy mi się nie wtrącali w żadne decyzje – zapewnia Emil Wąsacz. Na zdjęciu minister skarbu Emil Wąsacz i Marian Krzaklewski, szef AWS, styczeń 2005 r. PAP, Tomasz Gzell

Prywatyzacja TP SA to był złoty interes. Akcje „poszły" po 38 zł za sztukę. Dziś ich kurs giełdowy nie przekracza 7 zł. Ówczesny nabywca, France Telecom, przepłacił, co pognębiło go ekonomicznie - mówi Emil Wąsacz, minister skarbu w rządzie Jerzego Buzka.