Więzi między pokoleniami zostały zerwane

Uszanujcie nasze istnienie albo spodziewajcie się oporu – to tylko jedno z haseł Strajku Kobiet. Równie dobrze może podsumowywać cały krzyk pokolenia – niezrozumianego, wyznającego inne wartości i używającego innego języka niż ich rodzice

Hasło „Wyp***ć" jest sygnałem zerwania wszelkich międzypokoleniowych więzi. Młode pokolenie i partia rządząca oraz popierający ją medialno-polityczno-społeczno-kościelny establishment nie mają sobie zupełnie nic do powiedzenia. Nie mają wspólnego języka. Mogą do siebie tylko krzyczeć.

Gdy pod koniec zeszłego roku pierwsi mieszkańcy Wuhan zaczynali zarażać się koronawirusem od pacjenta zero, w polską debatę publiczną jak meteor wpadła piosenka młodego rapera Maty „Patointeligencja". Opisywał w niej życie uczniów warszawskiego liceum, wyścig szczurów, alkohol, narkotyki, seks i generalnie wszystko, przed czym rodzice chcieliby uchronić swoje dorastające dzieci. Ale Mata nie gloryfikował otaczającej go rzeczywistości, opisywał ją raczej z goryczą, z utworu przebijał młodzieńczy smutek i brak poczucia sensu świata, jaki zbudowali młodym rodzice.

Utwór wywarł spore wrażenie. Do dziś obejrzano go na YouTubie 40 mln razy (na Spotify dodatkowo odtworzono go niemal 20 mln razy). Ale wywołał wtedy też ożywioną, choć krótkotrwałą dyskusję. Duża część prawicy postanowiła wykorzystać fakt, że Mata jest synem prof. Marcina Matczaka, znanego prawnika zaangażowanego w krytykę poczynań PiS związanych ze zmianami w sądownictwie. Politycy PiS pisali wi...

