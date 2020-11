Protesty po wyroku TK: Przeciwko czemu buntują się młodzi Polacy

W najnowszym magazynie „Plus Minus” o protestach po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego piszą: Michał Szułdrzyński , Tomasz Terlikowski i Piotr Zaremba . Czy to wyłącznie bunt przeciwko spodziewanemu zaostrzaniu przepisów chroniących życie poczęte? Co tak właściwie starszym pokoleniom chce przekazać młodzież, tak licznie obecna na demonstracjach? I czym różnią się poszczególne nurty, jakie wyłaniają się już po kilku tygodniach protestów?

Ameryka wybrała. Tylko wciąż nie wiadomo, kogo. O sytuacji politycznej we wciąż największym mocarstwie świata piszą Irena Lasota i Jędrzej Bielecki. Czy tak wyrównane wybory po tak gorącej kampanii przyniosą jakieś przesilenie? Co czeka w najbliższym czasie w Stany Zjednoczone, a także – cały świat zachodni? I dlaczego tak a nie inaczej na te wybory reagujemy my, w Polsce?