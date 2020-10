Zdalne spotkanie ze zmarłymi

Są takie momenty, gdy tu i teraz, sprawy otaczającego świata, odsuwają się w cień, na zupełnie drugi plan. I wcale nie chodzi tu o eskapizm, bardziej o duchowość. Pojęcie może wyświechtane, wyjątkowo nieuchwytne w epoce konsumpcjonizmu, indywidualizmu. Bo Święto Wszystkich Świętych jest momentem skupienia nie na sobie, ale na innych. Czy będziemy w stanie, przytłoczeni otaczającą nas rzeczywistością, wskrzeszać w sobie tą emocję? A jeśli, to czy wystarczy nam pamięć, bo nie wszyscy groby swoich zmarłych w tym roku odwiedzimy, nie każdy spotka się z nimi symbolicznie. Strach i rozsądek dyktują, by w momencie pandemii spotkanie to odbyło się kameralnie, w nas samych.

Poniżej dalsza część artykułu