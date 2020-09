Czego możemy się nauczyć od Jerzego Giedroycia? rp.pl

Co wydarzenia na Białorusi zmieniają w naszej polityce wschodniej? Jak rozumieć dziś realizm polityczny i co leży w polskim interesie? I jakie podpowiedzi miałby dziś dla nas Jerzy Giedroyc, nasz wielki nauczyciel realizmu? O tym, przy okazji 20. rocznicy śmierci Redaktora, rozmawiają Hubert Salik i Michał Płociński w podcaście „Posłuchaj, Plus Minus”.