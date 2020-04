Zagraj to jeszcze raz po islandzku materiały prasowe

Michał Zacharzewski

W ciągu jednej doby w spokojnej europejskiej stolicy ginie dwóch pozornie niezwiązanych ze sobą mężczyzn. Jeden był powszechnie szanowanym przedsiębiorcą, drugi wywodzącym się z marginesu społecznego pijaczyną. Znalezione na miejscu ślady nie pozostawiają wątpliwości, że obaj padli ofiarą tego samego człowieka. Ale kogo? I dlaczego? Trop podjęty przez policjantkę z miejscowego wydziału zabójstw prowadzi do tytułowej Valhalli, nieczynnego już sierocińca, w którym przed laty obaj pracowali. Reszty łatwo się domyślić – w ośrodku dochodziło do maltretowania wychowanków, gwałtów pedofilskich, może nawet morderstw. A zabija ktoś, kto przez to piekło przeszedł albo nie może dłużej znosić bezkarności winnych.