Robert Mazurek: Liżąc stajnię

Napadnięto moją osobę i oczerniono, jakobym używał trudnych wyrazów. Odpowiem jak red. Zaremba: i tak, i nie. Nie, bo to krótki felietonik dla każdego pijącego czasem wina i staram się nie przeginać. Tak, bo czasem trzeba do czegoś się odwołać. O ile bowiem każdy wie, czym są nuty ciasteczkowe czy waniliowe, o ile jasne jest, czym jest w nosie bukiet fiołków, cytrusów lub wiśni, o tyle czym do licha jest utlenienie, mineralność, korkowość czy brett? No to po kolei.