Grzegorz Schetyna: Ruch Trzaskowskiego? Tego projektu dzisiaj nie ma

Były lider Platformy Obywatelskiej w rozmowie z RMF FM powiedział, że nie czuje się wypychany z partii. - Mam poglądy, otwarcie o nich mówię (...). Platforma Obywatelska jest własnością nas wszystkich - członków, założycieli, a przede wszystkim wyborców - odpowiedział.

Grzegorz Schetyna nie uważa również, by błędem była postawa opozycji totalnej. - 2016 rok był skuteczną próbą integrowania opozycji. Wtedy dominowała w parlamencie Nowoczesna, KOD był bardzo obecny. My to wszystko próbowaliśmy i skutecznie integrowaliśmy. Dzisiaj partia Nowoczesna nie jest w parlamencie, jest członkiem KO, a KOD nie jest obecny w życiu politycznym - ocenił.