Grzegorz Schetyna: Kaczyński pokazuje, jak chce upokarzać państwo

- Zgłosiliśmy jako kandydatów do TK osoby kompetentne i zasłużone dla reformy sądownictwa - stwierdził na konferencji prasowej szef klubu PiS Ryszard Terlecki, uzasadniając podaną dziś informacje o powołaniu do TK Krystyny Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Elżbiety Chojny-Duch.

- Kiedy myślimy, że PiS sprowadził TK na dno, to okazuje się bardzo szybko, że może być jeszcze gorzej. To jest kpina i szyderstwo z tej instytucji, kpina i szyderstwo z praw wszystkich obywateli i obywatelek Rzeczypospolitej, których prawa są zagwarantowane w Konstytucji. To jest w pewien sposób symboliczne - oceniła Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Kandydatów Prawa i Sprawiedliwości ocenił również lider PO Grzegorz Schetyna. "Kaczyński proponując do Trybunału Konstytucyjnego prokuratora stanu wojennego, b. posłankę od "unijnej szmaty" i świadka koronnego PiS przed komisją ds. VAT, pokazuje, jak chce upokarzać państwo. Szanse demokracji: niepisowski senat i niepisowski prezydent" - napisał na Twitterze.