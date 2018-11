Andrzej Duda: PO chce wypchnąć Polskę z UE? Męczy mnie propaganda

„Polexit” staje się chyba jedynym znanym elementem programu PO - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

Poseł PO Sławomir Neumann w rozmowie z portalem Onet.pl powiedział, że „ścieżka do polexitu jest faktem, niezależnie od zaklęć Kaczyńskiego czy Morawieckiego”.

Zdaniem Neumanna działania PiS przypominają sytuację z Wielkiej Brytanii, gdzie doprowadziło to do brexitu. - My musimy ostrzegać, musimy bronić Polski w Europie i starać się utrzymać mocną pozycję Polski w Europie - powiedział.

Do wypowiedzi polityka Platformy Obywatelskiej odniósł się prezydent Andrzej Duda.

"Polexit staje się chyba jedynym znanym elementem programu PO. Powtarzają to jak mantrę i wyraźnie prą w tym kierunku. PO chce wypchnąć Polskę z UE?" - napisał na Twitterze.

Kamil Sikora z WP.pl skomentował ten wpis prezydenta twierdząc, że Andrzej Duda "włączył się do międzypartyjnej pyskówki". "Bo już mnie męczy ta wasza natrętna propaganda i odwracanie kota ogonem. Zniesmaczony jestem, a i Święty by nie wytrzymał... więc sorry" - odpowiedział prezydent.