Schetyna: Uśmiałem się w Sejmie. Klub PiS brykał

W środę rano do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa posłów PiS i błyskawicznie przeszedł przez sejmowe czytania, by następnie trafić do Senatu. W piątek ustawa powinna być głosowana na posiedzeniu plenarnym Izby Wyższej.

Zgodnie z projektem wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku na podstawie uchylanych przepisów, zostaną z mocy prawa przywróceni do pełnienia urzędu na stanowisku zajmowanym w dniu wejścia w życie ustawy z 8 grudnia 2017 r. o SN.

- Nie wierzę w dobrą intencję (PiS). Robią to, żeby podpisać jakiekolwiek porozumienie z Komisją Europejską. Wierzą w porozumienie z (Jean-Claudem) Junckerem, które sprawi, że sprawa polskiej praworządności nie będzie pierwszorzędna dla Komisji - skomentował w TOK FM Grzegorz Schetyna.

- Wiem, że rozmawiają i są różnice zdań w Komisji Europejskiej - stwierdził przewodniczący PO, dodając, że jeśli w KE jest pęknięcie, to PiS będzie chciał to wykorzystać.

Zdaniem Schetyny celem Prawa i Sprawiedliwości jest "przejść przez następne wybory, jedne i drugie". - A potem będą demolować sądy w sposób konsekwentny i ostateczny - stwierdził.

Przewodniczący PO skomentował też procedowanie nowelizacji ustawy w Sejmie. - Uśmiechałem się, bo widziałem, jak nerwowo biegali, jak Kaczyński groził palcem posłom, jak łamali kręgosłup i dyscyplinę w klubie. Klub brykał, bo jest nastawiony na walkę z Unią Europejską. To było śmieszne, ale to absolutnie taktyczne - przekonywał Schetyna.