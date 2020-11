Liga Europy. Wiara, modlitwa i ciężka praca

– Strzelanie goli to moja praca – powtarza Mikael Ishak. Szwed zdobył dwie bramki w pierwszym spotkaniu ze Standardem (3:1) i przedłużył nadzieje Lecha na wyjście z grupy. W Lidze Europy, z eliminacjami włącznie, uzbierał już siedem trafień. Tyle co Christian Gytkjaer przez dwa sezony.

Sprowadzenie Szweda to kolejny dowód na to, że w Poznaniu potrafią nie tylko pracować z młodzieżą, ale też dokonywać mądrych transferów. Ishak nie kosztował ani złotówki. Przychodził z 2. Bundesligi, w Norymberdze grał coraz rzadziej i wydawało się, że upłynie trochę czasu, nim zaaklimatyzuje się w nowym zespole.

Tymczasem 27-letni napastnik rozgrywa sezon życia, a media w jego kraju piszą, że jeśli utrzyma formę, może znaleźć się w kadrze na przyszłoroczne mistrzostwa Europy (Szwedzi to jeden z rywali Polaków w grupie). – Nie sądzę, by selekcjoner mnie obserwował – powiedział Ishak w rozmowie ze „Sportbladet". Ale być może wkrótce trener nie będzie miał wyjścia.

Droga wiodła przez Niemcy (Kolonia), Szwajcarię (Sankt Gallen), Włochy (Parma, Crotone) i Danię (Randers) z powrotem do Niemiec (Norymberga). Z tym ostatnim zespołem Ishak awansował na krótko do 1. Bundesligi. Był już wówczas młodzieżowym mistrzem Europy (2015), wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Rio i miał za sobą debiut w dorosłej reprezentacji Szwecji. W żadnym sezonie nie strzelił jednak więcej niż 13 goli. W Lechu (12 trafień) swoje statystyki może poprawić już w czwartek.

Poznańska ofensywa robi wrażenie, problemem jest obrona. W Lidze Europy drużyna Dariusza Żurawia (kilka dni temu przedłużył kontrakt do 2023 roku) straciła sześć bramek, w Ekstraklasie aż 16. Bardziej dziurawe są tylko defensywy Podbeskidzia, Stali i Wisły Płock.

W dwóch ostatnich meczach – z Legią (1:2) i Rakowem (3:3) – Lech tracił gole w doliczonym czasie. To, co było wcześniej jego atutem, czyli gra do samego końca, teraz stało się przekleństwem. Standard taki brak koncentracji może ukarać. W miniony weekend, mimo gry w osłabieniu przez całą drugą połowę (czerwona kartka Edena Shamira), Belgowie zremisowali 2:2 z Eupen, a wyrównującego gola w 96. minucie strzelił... bramkarz Arnaud Bodart.