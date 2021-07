Zagrają minister i ambasador

Był rok 1998, od tego czasu zdążyło dorosnąć pokolenie piłkarzy. Kacpra Kozłowskiego, który pojechał na Euro i uznawany jest za największy talent grający w Polsce, nie było nawet na świecie. To najlepszy dowód, że jesteśmy świadkami kolejnej ligowej rewolucji.

Teraz z PKO BP Ekstraklasą będą żegnać się co roku trzy najsłabsze zespoły. Bezpośredni awans z Fortuna 1. Ligi wywalczą dwie czołowe ekipy, a te z miejsc 3.–6. zmierzą się w barażach. Meczów będzie więcej (306 zamiast 296 w sezonie, 9 spotkań w każdej z 34 kolejek) i choć prezes PZPN Zbigniew Boniek nie ma złudzeń, że żadna reforma nie podniesie automatycznie poziomu polskiego futbolu, zmianę formatu rozgrywek określa jako pierwszy etap powrotu do normalności.

Do podziału finansowego tortu dołączą dwa kluby, ale szef Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki mówi, że powiększenie ligi nie musi oznaczać mniejszych wypłat.

44 procent tej kwoty będzie dzielone po równo, co oznacza, że każdy klub otrzyma po około 4,62 mln plus milion na szkolenie młodzieży. 33,5 procent zostanie rozdysponowane według wyniku sportowego, a 20 procent na podstawie rankingu historycznego (pięć ostatnich sezonów). Na konto Legii, która obroniła tytuł, wpłynęło za ubiegły sezon prawie 30 mln zł.

Hat trick w trzy minuty

Mistrz z Warszawy rywalizację na krajowym podwórku zaczął od porażki z Rakowem w meczu o Superpuchar, ale w ostatniej dekadzie to już niepisana tradycja. Legia przegrała aż osiem spotkań o to trofeum, jednak gdy przychodziło do poważniejszej gry, w większości przypadków i tak nie miała sobie równych.