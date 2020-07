Legia jedzie do Poznania po mistrzostwo

Dwa lata temu to właśnie w Poznaniu Legia cieszyła się z mistrzostwa. W mało odświętnych okolicznościach. Prowadziła z Lechem 2:0, gdy do akcji wkroczyli miejscowi chuligani. Wrzucili na boisko race, następnie wyłamali płot i wbiegli na murawę. Interweniowała policja. Drużynie z Warszawy przyznano walkower.

Dziś Legia nie musi czekać do ostatniej kolejki, by odzyskać tytuł. Mogła to zrobić już przed tygodniem, ale znów nie potrafiła pokonać Piasta, który przez prawie całą drugą połowę grał w osłabieniu (czerwona kartka Bartosza Rymaniaka).